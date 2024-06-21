На Евро-2024 ежедневно забивают минимум один гол дальним ударом

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В 18 матчах Евро-2024 было забито 13 голов дальними ударам.

Ежедневно на турнире забивают хотя бы один гол дальним ударом.

Сегодня на Евро-2024 пройдут три матча. На гол из-за штрафной в матче Словакия – Украина дают коэффициент 3.00, в игре Польша – Австрия – 2.85, в матче Нидерланды — Франция – 2.90.

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