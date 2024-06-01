Потапова спаслась с 0:5, Циципас играет ради любви. Итоги пятницы на «Ролан Гаррос»

Главное.

В пятницу на «Ролан Гаррос» из-за дождя не успели сыграть все 16 запланированных одиночных матчей = три мужских встречи третьего круга перенесли на субботу.

Но интересного и неожиданного все равно было много – в первую очередь поражение и очередной нервный срыв Андрея Рублева .

А что еще?

Нереальный камбэк Потаповой

Анастасия Потапова впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Для этого ей понадобилось обыграть Ван Синюй в эпичном матче – 7:5, 6:7(6), 6:4 больше чем за три часа.

В первом сете Анастасия выдала волшебный камбэк – она уступала 0:5, но отыграла сетболы и взяла семь геймов подряд. Позже она рассказала, как это было:

«Я даже не знаю, какие приличные слова подобрать. Не знаю, как у меня это вышло. Когда пошел дождь [при счете 0:4], мы с командой разобрали, что шло не так, и вывод был в том, что ничего критически ужасного я не сделала. Где-то она лучше попала, были ровные геймы – вопрос везения в том числе.

Когда вышли после дождя, я думала о том, что выкарабкивалась, извините, и не из такой задницы. Было намного хуже, матчболы тройные у соперниц. Мы полностью изменили тактику, и это начало работать».

Дальше Потапову ждет первая ракетка мира и двукратная действующая чемпионка Ига Швентек, в день рождения разобравшая Мари Бузкову – 6:4, 6:2.

Влюбленный Циципас

Стефанос Циципас шестой раз подряд вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос», за полтора часа уничтожив Чжичженя Чжана – 6:3, 6:3, 6:1.

После матча в интервью на корте его спросили, почему в Париже он планирует играть во всех трех разрядах – кроме одиночки у него еще пара с братом Петросом и микст с его (снова) девушкой Паулой Бадосой.

Ответ умилил всех:

«Все из-за любви. Да, если подумать, то в обоих случаях это так. И совмещать любовь и теннис – это что-то выдающееся».

Дальше любовь должна окрылить грека в матче с Маттео Арнальди, выбившим Андрея Рублева.

Италия – Россия – 3:0

Рублев был не единственным россиянином, которого в пятницу выбил представитель Италии.

Параллельно с этим Павел Котов проиграл второй ракетке мира Яннику Синнеру с эстетичным счетом 4:6, 4:6, 4:6. После матча Котов рассказал, что боролся с лучшим теннисистом мира и в принципе доволен. А еще оказалось, что в «Макдоналдс» после предыдущего круга он все же не отправился:

«Вы же поняли, что это шутка? Я не ходил, конечно (смеется). Может, теперь схожу. Думаю, заслужил!»

А начался игровой день с того, что Людмила Самсонова, с детства живущая в Италии, уступила Элизабетте Коччаретто – 6:7(4), 2:6. И грустила, что проиграла именно итальянке:

«Я чувствовала напряжение, слишком много напряжения. Было трудно играть. Не помогало и то, что против меня итальянка – мне итальянкам проигрывать никогда не хочется, это чуть давило. Не смогла показать свой теннис».

Героическая Данилович

В четверг 125-я ракетка мира Ольга Данилович остановила неудержимую для всех, кроме Арины Соболенко, американку Даниэль Коллинс – для той это поражение стало всего четвертым в последних 27 матчах.

А уже в пятницу сербка начала матч с Донной Векич, съев баранку в первом сете, а закончила – отыгравшись с 2:6 на чемпионском тай-брейке до 10 очков.

И ее слезы не скрыл даже остопроклятевший всем дождь . Она плакала сразу после победы, когда упала на корт. И плакала во время интервью.

Сербка впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема». А еще в пятницу это сделала датчанка Клара Таусон, обыгравшая финалистку-2020 Софию Кенин.

Топы идут дальше

Чемпионка «Уимблдона» Маркета Вондроушова в среду влетела первый сет Кэти Волынец – 0:6. В середине второй партии матч перенесли на четверг, чешка его дожала, а в пятницу без особой драмы закрыла Клои Паке.

Коко Гауфф так же уверенно разобралась с Даяной Ястремской – 6:2, 6:4.

А Онс Жабер заборола финалистку US Open-2021 Лейлу Фернандес – 6:4, 7:6(5).

В мужской сетке уверенно продвинулся вперед Карлос Алькарас – 6:4, 7:6(5), 6:3 против Себастьяна Корды.

Фэйл дня – испанские парники

Пабло Каррено-Буста и Серхио Мартос Горнес не разобрались, кто должен бить.

Итог – ссадина на подбородке у Мартоса Горнеса.

И матч они в итоге проиграли.

Главный вопрос «Ролан Гаррос» – почему идет дождь? А реально – почему?

Фото: Gettyimages.ru /Daniel Kopatsch, Quality Sport Images, Mateo Villalba