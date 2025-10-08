2.90 – Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Россиянину осталось забросить 43 шайбы

Букмекеры оценили шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Нападающему «Вашингтона» (974) нужно забросить еще 43 шайбы, чтобы превзойти достижение Гретцки (1016). Букмекеры дают коэффициент 2.90 на то, что Овечкин обгонит канадца.

Обратная ставка сыграет за 1.36.

