  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • 2.90 – Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Россиянину осталось забросить 43 шайбы
2

2.90 – Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Россиянину осталось забросить 43 шайбы

Букмекеры оценили шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Нападающему «Вашингтона» (974) нужно забросить еще 43 шайбы, чтобы превзойти достижение Гретцки (1016). Букмекеры дают коэффициент 2.90 на то, что Овечкин обгонит канадца.

Обратная ставка сыграет за 1.36.

Новый сезон Овечкина: еще один рекорд Гретцки, 900-й гол забьет российскому вратарю?

Опубликовала: Венера Кравченко
Ставки на спорт
logoАлександр Овечкин
logoКубок Стэнли
logoВашингтон
logoНХЛ
logoУэйн Гретцки
Ставки на хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Демидов – явный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии букмекеров. Никишин – 3-й, Аскаров – в топ-10
1вчера, 12:45
Овечкин забросит около 30 шайб и отдаст примерно 31 ассист в регулярке НХЛ-2025/26, считают букмекеры
3сегодня, 09:39
3.20 – у Сафонова будет сухой матч на общем этапе ЛЧ
2сегодня, 08:40
2.20 – Кейн побьет рекорд Левандовского по голам за сезон в Бундеслиге. Англичанин забил 11 мячей в 6 турах
1сегодня, 07:26
Йокич и Гилджес-Александер – главные фавориты на награду MVP следующего сезона НБА по версии букмекеров
1вчера, 14:30
Кучеров и Капризов входят в топ-5 фаворитов на «Харт Трофи» у букмекеров
вчера, 13:34
Макгрегор, Махачев и Чимаев – в списке участников турнира UFC в Белом доме по версии букмекеров
вчера, 12:27
«Хватит заниматься ##### и написывать игрокам всякие гадости». Теннисистка Шалимова ответила ставочникам, которые оскорбляют ее в соцсетях
1вчера, 10:34
Леброн Джеймс во «Втором решении» объявит о завершении карьеры, считают букмекеры
24вчера, 09:27
«Арсенал» укрепился в статусе фаворита АПЛ у букмекеров. Шансы «Ливерпуля» после двух поражений упали до 30%
16вчера, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom запускает интернет-магазин мерча BetBoom Store!
вчера, 10:40Промо
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
вчера, 10:09Промо
«Порту» в этом сезоне не потерял ни одного очка в чемпионате. 2.05 – победит «Бенфику» Моуринью
5 октября, 17:34
«Ювентус» традиционно опасен дома, поэтому осторожная ставка: «Милан» не проиграет». Клещенок сделал прогноз на матч
5 октября, 16:10
«ПСЖ» против «Барсы» показал, что даже без лидеров способен выступать хорошо». Денисов о матче «Лилль» – «ПСЖ»
5 октября, 16:00
«Барса» слишком хороша для этой «Севильи», которая выходит из глубочайшего кризиса». Боков сделал прогноз на матч
15 октября, 13:10
«Кажется, настало время, чтобы пружина имени Станковича и Сакича распрямилась и показала всю мощь». Чернявский о дерби ЦСКА – «Спартак»
5 октября, 12:20
«Персоналки Гасперини – кошмар для «Фиорентины» с ее проблемами во владении». Клещенок сделал прогноз на матч
5 октября, 11:20
«Брентфорд» был неудобным соперником для «Сити» в эпоху Франка». Прогноз Палагина на матч
5 октября, 11:17
Игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча «Ювентус» – «Милан»
5 октября, 09:41Промо