Овечкин забросит около 30 шайб и примерно 31 ассист в регулярке НХЛ-2025/26, считают букмекеры

Букмекеры принимают ставки на статистику Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

На предстоящий регулярный чемпионат нападающему «Вашингтона» выставили тотал 30,5 голов и 31,5 ассистов – по коэффициенту 1.85 на «больше» и «меньше».

Если Овечкин забьет 1000-й гол с учетом плей-офф (сейчас – 974), сыграет коэффициент 1.20.

