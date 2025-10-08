Овечкин забросит около 30 шайб и примерно 31 ассист в регулярке НХЛ-2025/26, считают букмекеры
Букмекеры принимают ставки на статистику Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.
На предстоящий регулярный чемпионат нападающему «Вашингтона» выставили тотал 30,5 голов и 31,5 ассистов – по коэффициенту 1.85 на «больше» и «меньше».
Если Овечкин забьет 1000-й гол с учетом плей-офф (сейчас – 974), сыграет коэффициент 1.20.
Новый сезон Овечкина: еще один рекорд Гретцки, 900-й гол забьет российскому вратарю?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости