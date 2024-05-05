Гранада – Реал Мадрид: прогноз на матч 11 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион Нуэво Лос Карменес

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Обзор матча: Гранада, занимающая 19 место в Ла Лиге, столкнется с лидером чемпионата, Реал Мадридом. Этот матч станет жестким испытанием для хозяев поля, которые стремятся улучшить свои позиции и избежать вылета. Реал Мадрид же будет нацелен на сохранение своего доминирующего положения в турнирной таблице.

Анализ команд:

Гранада: Сезон складывается тяжело, команда борется за выживание. Атака команды показывает не самые лучшие результаты, однако Мюрто Узуни показывает стабильную результативность. Защитные действия команды оставляют желать лучшего, о чем свидетельствует большое количество пропущенных мячей.

Реал Мадрид: Великолепная форма, лучшие показатели по забитым голам и победам. Команда выступает уверенно как в нападении, так и в обороне, за что благодарность заслуживает их лидер, Беллингем, а также остальной состав.

Форма последних матчей:

Гранада не может найти свою игру, проиграв значительное количество последних встреч, в то время как Реал Мадрид находится на пике формы, выиграв большинство из последних матчей.

Статистика и важные моменты:

Реал Мадрид имеет преимущество в последних встречах против Гранады, и учитывая текущую форму, они являются фаворитами на победу.

Прогноз и ставки:

Исходя из текущей формы, статистики и истории встреч этих команд, Реал Мадрид вероятно доминирует в этой игре. Гранада, хотя и способна удивить, сталкивается с существенными проблемами в обороне, что может стать ключевым в этом матче.

Коэффициенты:

П1 – 5,6

Х – 4,6

П2 – 1,53

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