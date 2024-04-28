Хетафе – Атлетик где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 3 мая
В пятницу, 3 мая, сыграют Хетафе и Атлетик в 34 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
- Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Хетафе – Атлетик
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Хетафе
- Альмерия – Хетафе : 1 – 3
- Хетафе – Реал Сосьедад : 1 – 1
- Райо Вальекано – Хетафе : 0 – 0
- Хетафе – Севилья : 0 – 1
- Хетафе – Жирона : 1 – 0
Последние матчи Атлетик
- Атлетико – Атлетик : 3 – 1
- Атлетик – Гранада : 1 – 1
- Атлетик – Вильярреал : 1 – 1
- Атлетик – Мальорка : 1 – 1
- Реал Мадрид – Атлетик : 2 – 0
Прогноз на матч Хетафе – Атлетик
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