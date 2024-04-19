«Астон Вилла» остается главным фаворитом Лиги конференций после матчей 1/4. Так было и перед каждой стадией турнира

Стали известны коэффициенты на победу в Лиге конференций после четвертьфинальных матчей.

На успех «Астон Виллы» предложен коэффициент 1.95, «Фиорентины» – 3.00, «Брюгге» – 7.00, «Олимпиакоса» – 11.00.

Перед сезоном победа англичан оценивалась в 5.50, итальянцев – в 7.50, а бельгийцев – в 21.00. Греки вылетели из ЛЕ.

Самые низкие коэффициенты на всех стадиях на итоговую победу были у «Астон Виллы» – 5.50 перед стартом турнира, 3.80 – перед стыками, 3.50 – перед 1/8 финала, а 2.90 – перед четвертьфиналами.

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