Букмекеры ждут в финале Лиги Европы «Аталанту» и «Байер» по итогам полуфинальных матчей

В Лиге Европы определились полуфиналисты – «Аталанта» сыграет с «Марселем», а «Байер» – с «Ромой».

В паре «Аталанта» – «Марсель» фаворитами считаются итальянцы – 1.72 против 2.12 у французов. Проход «Байера» в финал оценен коэффициентом 1.51, «Ромы» – 2.55.

Матчи «Аталанта» – «Марсель» и «Рома» – «Байер» пройдут 2 мая. Ответные игры запланированы на 9 мая.

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