«Ливерпуль» вылетел в четвертьфинале Лиги Европы – он был фаворитом турнира у букмекеров перед каждой стадией

«Ливерпуль» победил «Аталанту» в гостевом четвертьфинале Лиги Европы со счетом 1:0. Этого не хватило для выхода в полуфинал – в первой игре англичане уступили 0:3 на своем поле.

«Ливерпуль» считался главным фаворитом ЛЕ. Перед стартом турнира коэффициент на его итоговую победу был 5.00, перед стыками он снизился до 3.30, а перед 1/8 финала – до 2.85.

Перед четвертьфинальным противостоянием против «Аталанты» поставить на победу «Ливерпуля» в турнире можно было за 2.00. Но после 0:3 в первой игре коэффициент вырос до 11.00.

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