«Ливерпуль» вылетел в четвертьфинале Лиги Европы – он был фаворитом турнира у букмекеров перед каждой стадией

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«Ливерпуль» победил «Аталанту» в гостевом четвертьфинале Лиги Европы со счетом 1:0. Этого не хватило для выхода в полуфинал – в первой игре англичане уступили 0:3 на своем поле.

«Ливерпуль» считался главным фаворитом ЛЕ. Перед стартом турнира коэффициент на его итоговую победу был 5.00, перед стыками он снизился до 3.30, а перед 1/8 финала – до 2.85.

Перед четвертьфинальным противостоянием против «Аталанты» поставить на победу «Ливерпуля» в турнире можно было за 2.00. Но после 0:3 в первой игре коэффициент вырос до 11.00.

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6 комментариев
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Ответ LokiSp
На это позорище во втором тайме от Ливерпуля больно смотреть. Ноль моментов, ноль полумоментов, ноль полунамеков на полумоменты, ноль движения, ноль желания. Не зря Юрген уходит, надо заново строить команду практически с нуля, требовать топовых трансферов от руководства, которых конечно не будет. Спасибо Клоппу за счастливую эру, когда было безумно круто переживать и восхищаться искрометным футболом на всех фронтах, настало время потерпеть классический Ливерпуль нулевых :-)
В нулевых Ливерпуль достаточно взял титулов, а вот в десятых было больно
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На это позорище во втором тайме от Ливерпуля больно смотреть. Ноль моментов, ноль полумоментов, ноль полунамеков на полумоменты, ноль движения, ноль желания. Не зря Юрген уходит, надо заново строить команду практически с нуля, требовать топовых трансферов от руководства, которых конечно не будет. Спасибо Клоппу за счастливую эру, когда было безумно круто переживать и восхищаться искрометным футболом на всех фронтах, настало время потерпеть классический Ливерпуль нулевых :-)
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Возникло ощущение, что намеренно отдали игру.. будто сверху было указание не подходить дальше
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Я именно это и имел ввиду, очень надеюсь, что не опустимся до десятых с Лалланами, Адамами, Шелви, Даунингами брррр. Но при этом будет более-менее конкурентно способны в кубках
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За 20 до конца игры убирают с поля всех лидеров... Ясно что за эту игру не будут больше биться. А за что будут?? Ливерпуль всегда был и остаётся командой, которая не сдаётся и борется до конца (матч с Астон Виллой не в счет)). А тут тупо бросили пытаться... Умеют в Ливерпуле своих легенд проводить, Стивен подтвердит
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