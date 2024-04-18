Букмекеры имеют право снижать коэффициенты подозрительных ставок – кассационный суд подтвердил

Кассационный суд подтвердил право букмекеров снижать коэффициенты подозрительных ставок.

«Соответствующее решение кассация вынесла в рамках судебного разбирательства игрока с неназванной букмекерской конторой.

По имеющейся информации, клиент БК с помощью нескольких пари сумел выиграть порядка 700 тысяч рублей. Несмотря на это, выплаты выигрыша не произошло, и букмекер рассчитал выигрышные ставки с использованием коэффициента 1.00. Игрок не согласился с решением оператора и обратился в суд.

Разбирательство в суде первой инстанции установило, что ставки совершались в течение 6 месяцев. При этом в первые 4 месяца пари заключались на суммы, находящиеся в диапазоне от 200 до 2 тысяч рублей. В итоге за этот период общий размер поставленных средств достиг 200 тысяч рублей.

Затем игрок увеличил средний размер ставки до 28 тысяч рублей, а его суммарный депозит в последующие месяцы приблизился к 1 млн рублей. Такое изменение в суммах пари послужило поводом для подозрений со стороны букмекерской конторы.

В первой инстанции посчитали, что данная игровая модель нарушает действующие правила букмекера, «согласно которым в случае подозрения в заключении необычного пари организатор игр имеет право изменить коэффициент в принятом пари после фиксации результата события, или отменить такие ставки».

Апелляционная инстанция подтвердила вердикт, согласившись с позицией букмекера. К аналогичному заключению пришли и в судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции», – сообщает Sportclan.

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