«Фонбет» стал победителем премии СБК в номинации «Лучший хоккейный букмекер». PARI выиграл две награды за лучшие интеграции

В Москве прошла седьмая Премия СБК (бывш. Sport Business Awards).

Это профессиональная премия в области спортивного бизнеса и управления, отмечающая лучшие проекты, объекты и менеджеров.

В номинации «Лучший хоккейный букмекер» победил «Фонбет». Букмекер – титульный партнер КХЛ.

Букмекерская компания PARI стала победителем в двух номинациях – «Спонсорская интеграция года» с бюджетом до 1 млн рублей и «Спонсорская интеграция года» с бюджетом более 1 млн рублей.

Эксперты отметили коллаборацию PARI с хоккейным «Нефтехимиком» и современной художницей Полиной Стриж. Художница создала для команды альтернативный логотип с волком и междометием «ауф», который нанесли на раскаточную форму.

Также был отмечен совместный проект PARI с футбольным «Пари НН», посвященный 155-летию Максима Горького. Нижегородская команда провела сезон-2023/24 в футбольной форме с отсылками к культуре и литературе, а девизом выбрала цитату Горького «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!».

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