«Фонбет» стал победителем премии СБК в номинации «Лучший хоккейный букмекер». PARI выиграл две награды за лучшие интеграции

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Фонбет Ставки на сегодня Ставки

В Москве прошла седьмая Премия СБК (бывш. Sport Business Awards).

Это профессиональная премия в области спортивного бизнеса и управления, отмечающая лучшие проекты, объекты и менеджеров.

В номинации «Лучший хоккейный букмекер» победил «Фонбет». Букмекер – титульный партнер КХЛ.

Букмекерская компания PARI стала победителем в двух номинациях – «Спонсорская интеграция года» с бюджетом до 1 млн рублей и «Спонсорская интеграция года» с бюджетом более 1 млн рублей.

Эксперты отметили коллаборацию PARI с хоккейным «Нефтехимиком» и современной художницей Полиной Стриж. Художница создала для команды альтернативный логотип с волком и междометием «ауф», который нанесли на раскаточную форму.

Также был отмечен совместный проект PARI с футбольным «Пари НН», посвященный 155-летию Максима Горького. Нижегородская команда провела сезон-2023/24 в футбольной форме с отсылками к культуре и литературе, а девизом выбрала цитату Горького «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!».

Ставки на Спортсе

Пожизненный бан за ставки в НБА! Центровой «Торонто» ставил сам и сливал информацию

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий