«Металлург» и «Автомобилист» определят в 7-м матче, кто выйдет в финал Кубка Гагарина. «Магнитка» – фаворит у букмекеров

«Металлург» и «Автомобилист» проведут 7-й матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.

Победитель встречи в Магнитогорске выйдет в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Локомотивом».

«Металлург» котируется фаворитом у букмекеров – на выход команды в финал дают коэффициент 1.51. Поставить на победу «Автомобилиста» можно за 2.65.

Матч состоится 15 апреля, начало – в 17:00 мск.

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