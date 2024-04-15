«Металлург» и «Автомобилист» определят в 7-м матче, кто выйдет в финал Кубка Гагарина. «Магнитка» – фаворит у букмекеров

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«Металлург» и «Автомобилист» проведут 7-й матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.

Победитель встречи в Магнитогорске выйдет в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Локомотивом».

«Металлург» котируется фаворитом у букмекеров – на выход команды в финал дают коэффициент 1.51. Поставить на победу «Автомобилиста» можно за 2.65.

Матч состоится 15 апреля, начало – в 17:00 мск.

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6 комментариев
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АВТОМОБИЛИСТ!!! Ребята с нашего двора!!! 🏒=А=🏒
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Только Автомобилист!!!
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Берегись Автомобиля! 🚗
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