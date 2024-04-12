Трансляцию финала PGL Major Copenhagen 2024 организовал в Москве BetBoom для премиум-клиентов

Первый турнир серии Major по Counter-Strike 2 — PGL Major Copenhagen 2024 завершился 31 марта. Решающий финальный матч одного из главных событий киберспорта можно было посмотреть в специальном пабстомпе, который организовала для своих премиум-клиентов букмекерская компания BetBoom.

Мероприятие прошло в BetBoom Доме Динамо, где на большом экране все гости смогли посмотреть на главную игру состязания. Приятную атмосферу в пабстомпе смогли создать молодые комментаторы студии FISSURE Wayns и Handy.

При входе гости регистрировали номера браслетов, автоматически становясь участниками розыгрыша призов. По номерам победители могли выиграть iPhone 15 Pro Max, сертификаты Coral Travel, AirPods Max, колонки с Алисой и многое другое. Каждый мог испытать удачу и получить повышенный кэшбэк, страховку или до 1 000 000 фрибетов, покрутив «Колесо фортуны». При заполнении анкеты на предикты гости могли выиграть уникальный мерч BetBoom.

Самым эмоциональным и долгожданным был батл с приглашенными стримерами в быструю игру CS2, где только победители могли забрать классные скины.

А новых членов закрытого клуба ждало посвящение и редкий мерч с логотипом BetBoom Premium.

Хоть PGL Major Copenhagen 2024 уже завершился, но всех любителей киберспорта впереди ждет еще много интересных турниров. Для получения уникального опыта просмотра киберивентов в приятной атмосфере BetBoom Premium продолжит организовывать специальные пабстомпы для своих клиентов, подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не упустить анонсы мероприятий.