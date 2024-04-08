Olimpbet рассчитал ставки на чемпионство «Байера»: «Мы решили не ждать конца сезона»

Букмекерская компания Olimpbet рассчитала ставки на победу «Байера» в чемпионате Германии.

«Байер» лидирует в Бундеслиге с 16-очковым отрывом от второго места. Клуб из Леверкузена станет чемпионом, если наберет 3 очка в оставшихся 6 турах.

«Мы решили не ждать конца сезона и выплатили выигрыши игрокам, которые предсказали чемпионство леверкузенцев.

В начале чемпионата на победу «Байера» можно было поставить с кэфом 43.00. А уже в следующем туре команда может досрочно выиграть титул. Поздравляем счастливчиков!» – сообщил букмекер.

В 29-м туре «Байер» примет на своем поле «Вердер».

Ставки на Спортсе

Ого, «МЮ» тормознул «Ливерпуль» и его самый убедительный тренд – обыграл во втором тайме