Olimpbet рассчитал ставки на чемпионство «Байера»: «Мы решили не ждать конца сезона»

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Букмекерская компания Olimpbet рассчитала ставки на победу «Байера» в чемпионате Германии.

«Байер» лидирует в Бундеслиге с 16-очковым отрывом от второго места. Клуб из Леверкузена станет чемпионом, если наберет 3 очка в оставшихся 6 турах.

«Мы решили не ждать конца сезона и выплатили выигрыши игрокам, которые предсказали чемпионство леверкузенцев.

В начале чемпионата на победу «Байера» можно было поставить с кэфом 43.00. А уже в следующем туре команда может досрочно выиграть титул. Поздравляем счастливчиков!» – сообщил букмекер.

В 29-м туре «Байер» примет на своем поле «Вердер».

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