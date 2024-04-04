Награды РБ 2024: «Марафон» выиграл приз за лучшую линию, «Мелбет» – самому надежному букмекеру

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит премия РБ 2024. Награды получают компании и проекты за вклад в спорт и букмекерство на территории СНГ.

Список победителей Премии РБ 2024 среди букмекерских компаний выглядит следующим образом:

● Амбассадор года: Бустер («Винлайн»)

● Эксперт рынка: Николай Оганезов («Фонбет»)

● Топ-менеджер БК: Дмитрий Сергеев («Пари»)

● Лучшая пресс-служба БК: «Бетбум»

● Лучший приветственный бонус: «Винлайн»

● Лучшая линия: «Марафон»

● Лучшие кэфы по версии odds.ru: «Бетсити»

● Лучший клиентский сервис: «Тенниси»

● Лучшая программа лояльности: «Бетсити»

● Букмекер Рунета по версии Meta: «Винлайн»

● Лучший букмекер Казахстана: «Олимпбет»

● Лучший букмекер Беларуси: «Фонбет»

● Лучшая партнерка по версии Uffiliates: «Пари»

● Стратегический партнер в сфере развития хоккея в России: «Олимпбет»

● Лучший киберспортивный букмекер: «Бетбум»

● Лучший флагманский клуб: «Бетбум»

● Лучшее мобильное приложение: «Леон»

● Лучший сайт: «Олимпбет»

● Самый надежный букмекер: «Мелбет»

● Бренд года: «Винлайн»

● Лидер отрасли (2018-2023): «Фонбет»

● Гран-при букмекер года: «Пари»

Победитель выбирался голосованием экспертного состава жюри Премии РБ 2024. В него вошла руководящая команда «Рейтинга Букмекеров», включая основателя проекта Паруйра Шахбазяна.

Кроме нее там были представители спортивной и букмекерской отраслей – например, Илья Геркус и Наиль Измайлов, а также коммерческий директор организации «Единый ЦУПИС» Артем Сычев, глава подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализатору Николай Оганезов и другие.

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