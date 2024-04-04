Награды РБ 2024: «Марафон» выиграл приз за лучшую линию, «Мелбет» – самому надежному букмекеру
Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит премия РБ 2024. Награды получают компании и проекты за вклад в спорт и букмекерство на территории СНГ.
Список победителей Премии РБ 2024 среди букмекерских компаний выглядит следующим образом:
● Амбассадор года: Бустер («Винлайн»)
● Эксперт рынка: Николай Оганезов («Фонбет»)
● Топ-менеджер БК: Дмитрий Сергеев («Пари»)
● Лучшая пресс-служба БК: «Бетбум»
● Лучший приветственный бонус: «Винлайн»
● Лучшая линия: «Марафон»
● Лучшие кэфы по версии odds.ru: «Бетсити»
● Лучший клиентский сервис: «Тенниси»
● Лучшая программа лояльности: «Бетсити»
● Букмекер Рунета по версии Meta: «Винлайн»
● Лучший букмекер Казахстана: «Олимпбет»
● Лучший букмекер Беларуси: «Фонбет»
● Лучшая партнерка по версии Uffiliates: «Пари»
● Стратегический партнер в сфере развития хоккея в России: «Олимпбет»
● Лучший киберспортивный букмекер: «Бетбум»
● Лучший флагманский клуб: «Бетбум»
● Лучшее мобильное приложение: «Леон»
● Лучший сайт: «Олимпбет»
● Самый надежный букмекер: «Мелбет»
● Бренд года: «Винлайн»
● Лидер отрасли (2018-2023): «Фонбет»
● Гран-при букмекер года: «Пари»
Победитель выбирался голосованием экспертного состава жюри Премии РБ 2024. В него вошла руководящая команда «Рейтинга Букмекеров», включая основателя проекта Паруйра Шахбазяна.
Кроме нее там были представители спортивной и букмекерской отраслей – например, Илья Геркус и Наиль Измайлов, а также коммерческий директор организации «Единый ЦУПИС» Артем Сычев, глава подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализатору Николай Оганезов и другие.
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