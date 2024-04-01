«Локомотив» – явный фаворит Кубка Гагарина после вылета СКА и «Динамо». «Металлург» – второй у букмекеров

Теги Металлург Мг Локомотив СКА Трактор Автомобилист КХЛ Ставки на спорт Кубок Гагарина Динамо Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры обновили котировки на итоги плей-офф КХЛ.

Перед четвертьфиналами фаворитами Кубка Гагарина были СКА (3.20) и «Динамо» (3.50). После их вылета главным претендентом на победу стал «Локомотив» – трофей ярославского клуба оценивается за 1.95.

«Металлург» – основной конкурент «Локо» по версии букмекеров с коэффициентом 3.55.

Котировки на победу в Кубке Гагарина:

1. «Локомотив» – 1.95

2. «Металлург» – 3.55

3-4. «Автомобилист» – 7.50

3-4. «Трактор» – 7.50

Полуфинальные серии стартуют 2 и 3 апреля.

Ставки на Спортсе

Ждем прохода фаворитов в финал плей-офф КХЛ, но верим в тренды

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
попробуйте поставить на Трактор одну-другую тысячу. может и сыграть
+7
0
+7
Трактор недооценивают.
+7
-1
+6
Помню перед плей-офф коэффициенты на Авто были самые высокие, даже Северстали давали больше шансов на кубок. Хотя все по делу было, регулярка в хлам провалена. И в плей-офф уже по сути команда сотворила чудо, а в целом по игре имеет шансы на достижение даже самых высоких целей!
+3
0
+3
...Букмекеры обновили котировки и... дружно сделали ставки на "Трактор"... )))
+2
0
+2
Никитин выстраивал систему три года Разин первый год, Заварухин мл. полсезона, Коля Заварухин правда тоже три года. Вот как бы по-чеснаку они заслуживают большего от проделанной своей работы, а именно играть в финале.
+3
-1
+2
Поставлю пару миллионов на автомобилист!
+2
-1
+1
поставлю на всех кроме Ярославля по 1000, если выиграют - буду радоваться кубку, а если нет - буду радоваться что в плюсе😁
+1
0
+1
Локомотив должен проходить Челябинск.А вот в другой паре непонятно, вроде Металлург выглядит фаворитом, но Авто может преподнести еще один сюрприз.
+1
0
+1
Ответ Moscow Johnny
ну все правильно.. такой и будет финал
Финальная разборка между братьями Заварухиными получается.
+4
-3
+1
ну все правильно.. такой и будет финал
+1
-1
0
Буки смотрят чисто по составам, что у Локо и Магнитки сбалансированные команды. Но в плей офф главное характер.
0
0
0
Автомобилисту победы! Если уж Ак Барс и СКА вынесли, то и кубок должны брать, окрыленные на радости, что в полуфинал вышли впервые в своей истории!
+1
-1
0
А чашку Трактор в итоге заберет.
+2
-2
0
Специально вернулся и посмотрел, что говорили букмекеры перед вторым раундом. « СКА первый, второй Динамо, третий Локомотив и Спартак» а остальные вылетают. И кто будет слушать этих букмекеров????? Ещё не стыдятся прогнозы делать!
0
0
0
я ставлю на Автомобилист!!!!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий