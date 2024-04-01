«Локомотив» – явный фаворит Кубка Гагарина после вылета СКА и «Динамо». «Металлург» – второй у букмекеров
Букмекеры обновили котировки на итоги плей-офф КХЛ.
Перед четвертьфиналами фаворитами Кубка Гагарина были СКА (3.20) и «Динамо» (3.50). После их вылета главным претендентом на победу стал «Локомотив» – трофей ярославского клуба оценивается за 1.95.
«Металлург» – основной конкурент «Локо» по версии букмекеров с коэффициентом 3.55.
Котировки на победу в Кубке Гагарина:
1. «Локомотив» – 1.95
2. «Металлург» – 3.55
3-4. «Автомобилист» – 7.50
3-4. «Трактор» – 7.50
Полуфинальные серии стартуют 2 и 3 апреля.
Ждем прохода фаворитов в финал плей-офф КХЛ, но верим в тренды