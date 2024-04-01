Букмекеры назвали фаворитов пар 1/2 финала Кубка Гагарина: «Локо» уверенно пройдет «Трактор», «Автомобилист» вылетит от «Металлурга»
2 и 3 апреля стартуют полуфиналы Кубка Гагарина.
За выход в финал поборются «Локомотив» и «Трактор», а также «Металлург» и «Автомобилист».
Букмекеры уже определились с фаворитами пар:
«Локомотив» (1.37 – выход в финал) – «Трактор» (3.10)
«Металлург» (1.60) – «Автомобилист» (2.34)
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На проход Динамо – 1.35, на «Трактор» – 3.20
На победу СКА дают 1.15, на «Автомобилист» – 5.50