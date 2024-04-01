Букмекеры назвали фаворитов пар 1/2 финала Кубка Гагарина: «Локо» уверенно пройдет «Трактор», «Автомобилист» вылетит от «Металлурга»

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор Автомобилист КХЛ Ставки на спорт Кубок Гагарина Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

2 и 3 апреля стартуют полуфиналы Кубка Гагарина.

За выход в финал поборются «Локомотив» и «Трактор», а также «Металлург» и «Автомобилист».

Букмекеры уже определились с фаворитами пар:

«Локомотив» (1.37 – выход в финал) – «Трактор» (3.10)

«Металлург» (1.60) – «Автомобилист» (2.34)

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9 комментариев
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Ранее они тоже давали прогнозы, но что то пошло не так

На проход Динамо – 1.35, на «Трактор» – 3.20
На победу СКА дают 1.15, на «Автомобилист» – 5.50
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я за лысого. мне все равно какая у него команда. я за лысого
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Ответ Запад-Восток
Там двое лысых)) Я тоже за лысого, но только который в Автомобилисте.
уважаю чувство юмора у вас на высоте
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Ответ Alexander Firsov
уважаю чувство юмора у вас на высоте
я за лысого Разина я чисто за него болею.
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Ответ Alexander Firsov
я за лысого. мне все равно какая у него команда. я за лысого
он больше всех заслуживает быть лучшем.я болельщик авангард
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Ответ Alexander Firsov
я за лысого Разина я чисто за него болею.
Я так и понял, что вы именно про Разина пишите. Я, конечно тоже ему симпатизирую, но сейчас болею за своих. Удачи вам и пусть победит сильнейший.
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Интересно, какие коэффициенты были у букмекеров на Трактор и Автомобилист перед матчами с Динамо и СКА ?
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Ответ Mi4EL
Ранее они тоже давали прогнозы, но что то пошло не так На проход Динамо – 1.35, на «Трактор» – 3.20 На победу СКА дают 1.15, на «Автомобилист» – 5.50
Кто то очень хорошо поднял на авто )
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Ответ Alexander Firsov
я за лысого. мне все равно какая у него команда. я за лысого
Там двое лысых)) Я тоже за лысого, но только который в Автомобилисте.
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