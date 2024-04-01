Букмекеры назвали фаворитов пар 1/2 финала Кубка Гагарина: «Локо» уверенно пройдет «Трактор», «Автомобилист» вылетит от «Металлурга»

2 и 3 апреля стартуют полуфиналы Кубка Гагарина.

За выход в финал поборются «Локомотив» и «Трактор», а также «Металлург» и «Автомобилист».

Букмекеры уже определились с фаворитами пар:

«Локомотив» (1.37 – выход в финал) – «Трактор» (3.10)

«Металлург» (1.60) – «Автомобилист» (2.34)

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