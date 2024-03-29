Дизайн-директор BetBoom стал экспертом «Рейтинга Рунета»

Тимур Расулов — дизайн-директор букмекерской компании BetBoom, стал одним из экспертов ведущего маркетингового рейтинга. «Рейтинг Рунета» — один из наиболее популярных инструментов для выбора веб-студий, мобильных разработчиков, SEO-компаний и агентств контекстной рекламы, представленного в виде рейтинга.

«Креатив и инициативность — вот два ключа, которые откроют дверь к хорошему маркетингу. Невероятно приятно быть частью команды, которая развивает рынок и дает возможности расти и развиваться не только агентствам, но и самим брендам.

Надеюсь, что мое участие в рейтинге станет весомым дополнением и поможет давать еще более интересные и значимые оценки», — прокомментировал дизайн-директор BetBoom Тимур Расулов.

В команде экспертов рейтинга представлены представители компании: «Тинькофф», Wildberries, Simple Wine, Hoff, VK и многие другие. Более 14 лет эксперты индустрии выбирают лучших на маркетинговой арене и позволяют брендам работать с проверенными по большому количеству критериев агентствами.

В «Рейтинг Рунета» входят 25 основных и 1 242 локальных рейтингов, а также детальные срезы по тематикам, типам проектов, бизнесу клиентов, формату работы и географическому расположению участников.