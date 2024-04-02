Организаторы азартных игр в Казахстане обогнали по доходам рынок недвижимости. Годовой оборот – 205 млрд рублей

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Казахстанский депутат Елнур Бейсенбаев высказался о проблеме лудомании в стране.

На презентации законопроекта по вопросам игорного бизнеса и лотерей Бейсенбаев сравнил распространение лудомании в Казахстане с эпидемией.

«Сегодня игромания в Казахстане распространяется как эпидемия и угрожает безопасности страны. В прошлом году, по неофициальной информации, годовой оборот букмекерских контор достиг 1 триллиона тенге (205 млрд рублей – прим. Sports).

Сегодня азартные игры обогнали рынок недвижимости. Поэтому данный законопроект очень актуален и важен для общества», – заявил депутат.

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