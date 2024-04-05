Маркетолог «Марафона» Майоров: «Спонсорский рынок в России перегрет»

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Представитель маркетинга в букмекерской компании «Марафон» Павел Майоров высказался о миллиардных контрактах клубов РПЛ с букмекерами.

По его словам, спонсорский рынок в России перегрет.

«Цифрой в миллиард рублей в год за спонсорство уже никого не удивишь. На мой взгляд, это цифры, близкие к потолку.

Получать какой-то профит, чтобы обеим сторонам было интересно, уже крайне сложно. Когда букмекеры не смогут получать достаточный профит, в этот момент рынок пойдет вниз», – рассказал Майоров.

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