Маркетолог «Марафона» Майоров: «Спонсорский рынок в России перегрет»

Представитель маркетинга в букмекерской компании «Марафон» Павел Майоров высказался о миллиардных контрактах клубов РПЛ с букмекерами.

По его словам, спонсорский рынок в России перегрет.

«Цифрой в миллиард рублей в год за спонсорство уже никого не удивишь. На мой взгляд, это цифры, близкие к потолку.

Получать какой-то профит, чтобы обеим сторонам было интересно, уже крайне сложно. Когда букмекеры не смогут получать достаточный профит, в этот момент рынок пойдет вниз», – рассказал Майоров.

Ставки на Спортсе

Тонали и ставки: новые проблемы. 50 нарушений за два месяца – уже в Англии сверх того, за что его забанили