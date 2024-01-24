Емельяненко ведет переговоры с 57-летним Тайсоном о бое по правилам бокса. Букмекеры назвали фаворита возможного поединка

Федор Емельяненко может подраться с экс-чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

«Переговоры были, переговоры идут. Но не в рамках Bellator – бой планировалось провести в Саудовской Аравии.

Сейчас все встало в финансирование. В ближайшее время, думаю, все будет ясно. Надеюсь, что все получится», – сказал бывший тяжеловес ММА Федор Емельяненко.

Букмекер БЕТСИТИ открыл линию на возможный поединок. На победу Емельяненко дают коэффициент 2.00, на Тайсона можно поставить за 2.50.

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