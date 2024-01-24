Емельяненко ведет переговоры с 57-летним Тайсоном о бое по правилам бокса. Букмекеры назвали фаворита возможного поединка

Теги Майк Тайсон UFC Ставки на спорт MMA Федор Емельяненко Ставки на сегодня Ставки на бокс Ставки

Федор Емельяненко может подраться с экс-чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

«Переговоры были, переговоры идут. Но не в рамках Bellator – бой планировалось провести в Саудовской Аравии.

Сейчас все встало в финансирование. В ближайшее время, думаю, все будет ясно. Надеюсь, что все получится», – сказал бывший тяжеловес ММА Федор Емельяненко.

Букмекер БЕТСИТИ открыл линию на возможный поединок. На победу Емельяненко дают коэффициент 2.00, на Тайсона можно поставить за 2.50.

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8 комментариев
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Какой Фёдор оказывается жадный до денег...
+9
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+9
Ответ DrDro
Какой Фёдор оказывается жадный до денег...
Это и раньше было ясно. Зато глубоко верующий! 😀
+7
0
+7
Ещё бы Формана вызвал)
+3
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+3
Федор реально последнее уважение теряет . хочет все бабки мира заработать что ли ?
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великий стрингизатор вернулся💪
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+1
А как же запрет поп ММА? Или это другое? Двуличный поп.
+1
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+1
Ответ Johnny Walker
А как же запрет поп ММА? Или это другое? Двуличный поп.
Он же из ЕР 😏
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