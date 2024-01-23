«Мидлсбро» нужна ничья с «Челси» для прохода в финал Кубка лиги. В первом матче была победа 1:0
«Челси» примет «Мидлсбро» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
В первом матче «Мидлсбро» сенсационно победил со счетом 1:0. Для выхода в финал команде достаточно не проиграть.
Поставить на выход «Мидлсбро» в финал можно с коэффициентом 3.16. Проход «Челси» оценивается за 1.39.
Матч состоится 23 января и начнется в 23:00 мск.
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