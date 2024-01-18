Медведев горит Руусувуори 0:2 по сетам. До матча на финна давали 8.00, сейчас – 1.60

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Даниил Медведев проигрывает Эмилю Руусувуори во втором круге Australian Open после двух сетов.

Россиянин уступил в первом сете со счетом 3:6, во втором – 6:7 (1:7).

До игры на победу финского теннисиста давали коэффициент 8.00. В перерыве между вторым и третьим сетом победа Руусувуори идет в пять раз ниже – за 1.60.

Поставить на камбэк Медведева можно с коэффициентом 2.50.

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