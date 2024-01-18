«Атлетико» – «Реал» Мадрид: где смотреть онлайн в прямом эфире матч Кубка Испании в Казахстане

15 января «Реал» выиграл 13-й Суперкубок Испании. Теперь «сливочным» предстоит сделать еще один шаг на пути к 21-му Кубку Испании. В 1/8 финала команда Карло Анчелотти в третий раз в сезоне сыграет с «Атлетико». Телеканалы в Казахстане матч не покажут, зато в прямом эфире его можно будет бесплатно посмотреть в FONBET.

Где смотреть прямую трансляцию «Атлетико» – «Реал» в Казахстане



Матч на стадионе «Метрополитано» начнется 19 января в 02:30 по Астане, в ночь с четверга на пятницу. Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна на сайте и в приложении FONBET – букмекера с самыми быстрыми выплатами в Казахстане.

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«Атлетико»



В Ла Лиге «матрасники» занимают пятую строчку и в последнее время нестабильны: всего одна победа в четырех турах и два поражения на этом отрезке. Но «матрасникам» хочется реванша за недавнее поражение в полуфинале Суперкубка – 3:5 в дополнительное время.

В прошлом сезоне Кубка именно «Реал» выбил «Атлетико» на стадии 1/4 финала (3:1 также в овертайме). На этот раз эксперты FONBET дают на победу «матрасников» в основное время коэффициент 2.80, на проход в следующую стадию – 2.00.

«Реал»



Эксперты FONBET c небольшим перевесом отдают предпочтение «Реалу» в очередном мадридском дерби. На победу «сливочных» в основное время можно поставить за 2.45, на выход в четвертьфинал – за 1.80. «Реал» в отличной форме, что «сливочные» доказали яркой победой над «Барселоной» в финале Суперкубка (4:1). Она стала для «Реала» седьмой по счету в серии, которая длится с начала декабря. А не проигрывает команда Анчелотти еще дольше – последнее поражение датируется сентябрем прошлого года, как раз с предыдущей поездки в гости к «Атлетико».

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