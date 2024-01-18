Зверев 4,5 часа мучался против 163-й ракетки Кляйна, уступая 1:2 по сетам. На соперника давали 13.80

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Александр Зверев во втором круге Australian Open обыграл 163-ю ракетку мира Лукаша Кляйна – 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (10-7).

Матч длился четыре с половиной часа. Зверев отыгрался, уступая 1:2 по сетам и проигрывая на тай-брейке в четвертом сете.

До игры Кляйн шел явным андердогом у букмекеров с коэффициентом 13.80. На Зверева давали 1.01.

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1 комментарий
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Не знаю, что там со ставками и теми, кто был близок к тому, чтобы сорвать джекпот, но по игре Зверев конечно не зверь сейчас совсем.
Может он тоже конечно по ходу набирает форму, посмотрим.
Но прошёл, потерял много сил, но...обрёл опыт ))
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