Зверев 4,5 часа мучался против 163-й ракетки Кляйна, уступая 1:2 по сетам. На соперника давали 13.80
Александр Зверев во втором круге Australian Open обыграл 163-ю ракетку мира Лукаша Кляйна – 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (10-7).
Матч длился четыре с половиной часа. Зверев отыгрался, уступая 1:2 по сетам и проигрывая на тай-брейке в четвертом сете.
До игры Кляйн шел явным андердогом у букмекеров с коэффициентом 13.80. На Зверева давали 1.01.
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Может он тоже конечно по ходу набирает форму, посмотрим.
Но прошёл, потерял много сил, но...обрёл опыт ))