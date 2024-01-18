Зверев 4,5 часа мучался против 163-й ракетки Кляйна, уступая 1:2 по сетам. На соперника давали 13.80

Александр Зверев во втором круге Australian Open обыграл 163-ю ракетку мира Лукаша Кляйна – 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (10-7).

Матч длился четыре с половиной часа. Зверев отыгрался, уступая 1:2 по сетам и проигрывая на тай-брейке в четвертом сете.

До игры Кляйн шел явным андердогом у букмекеров с коэффициентом 13.80. На Зверева давали 1.01.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Фонбет» тратит на Кубок России миллиарды рублей в год. Почему так много и как это устроено?