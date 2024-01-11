75% шведов играли в азартные игры в 2023 году
Большинство совершеннолетних жителей Швеции играли в азартные игры в 2023 году.
Согласно опросу, 75% шведов в возрасте от 18 лет принимали участие в азартных играх. Наиболее популярный вид игр – лотереи и бинго (74%).
69% игроков положительно относятся к деятельности игорных компаний. По их мнению, гэмблинг-компании добросовестно выполняют законодательство об ответственной игре.
По сравнению с прошлым годом значительно вырос процент граждан, которые знают об опции самоисключения – с 51% до 65%.
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