5 россиянок попали в посев Australian Open, ни от одной страны нет больше. 10.00 – турнир выиграет теннисистка из России

Букмекеры оценили шансы российских теннисисток выиграть Australian Open.

В посев турнира попали сразу пять россиянок – Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23). Ни от одной другой страны в посев не попало так много теннисисток.

Букмекеры дают коэффициент 10.00 на то, что Australian Open выиграет одна из россиянок. Больше всего шансов на титул у Мирры Андреевой – 25.00.

Матчи основной сетки турнира начнутся с 14 января.

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