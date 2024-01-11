5 россиянок попали в посев Australian Open, ни от одной страны нет больше. 10.00 – турнир выиграет теннисистка из России

Теги Australian Open Ставки на спорт Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анастасия Потапова Екатерина Александрова Ставки на теннис Ставки на сегодня Людмила Самсонова Мирра Андреева Ставки

Букмекеры оценили шансы российских теннисисток выиграть Australian Open.

В посев турнира попали сразу пять россиянок – Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23). Ни от одной другой страны в посев не попало так много теннисисток.

Букмекеры дают коэффициент 10.00 на то, что Australian Open выиграет одна из россиянок. Больше всего шансов на титул у Мирры Андреевой – 25.00.

Матчи основной сетки турнира начнутся с 14 января.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Наполи» проваливает сезон: коэффициент на чемпионство взлетел в 60 раз, без Осимхена тяжко

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий