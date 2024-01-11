Симеоне в 7-й раз встретился с «Реалом» в формате матча навылет – во всех играх было дополнительное время

«Реал» победил «Атлетико» (5:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

Основное время завершилось со счетом 3:3. «Реал вырвал победу в овертайме благодаря автоголу защитника «Атлетико» Стефана Савича на 116-й минуте и голу Браима Диаса на 122-й.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в седьмой раз встретился с «Реалом» как тренер в формате одного кубкового матча — во всех играх было дополнительное время.

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