Симеоне в 7-й раз встретился с «Реалом» в формате матча навылет – во всех играх было дополнительное время
«Реал» победил «Атлетико» (5:3) в полуфинале Суперкубка Испании.
Основное время завершилось со счетом 3:3. «Реал вырвал победу в овертайме благодаря автоголу защитника «Атлетико» Стефана Савича на 116-й минуте и голу Браима Диаса на 122-й.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в седьмой раз встретился с «Реалом» как тренер в формате одного кубкового матча — во всех играх было дополнительное время.
«Наполи» проваливает сезон: коэффициент на чемпионство взлетел в 60 раз, без Осимхена тяжко