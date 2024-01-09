Генпрокуратура и Роскомнадзор планируют создать ПО для быстрой блокировки онлайн-казино и другого противоправного контента

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Генпрокуратура РФ предложила активировать специальное программное обеспечение для оперативной блокировки незаконного контента в интернете, включая онлайн-казино.

«В настоящее время Генеральной прокуратурой совместно с Минцифры России и Роскомнадзором ведется кропотливая работа, направленная на совершенствование механизма противодействия распространению в интернете противоправного контента.

Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение по блокированию вредоносных сайтов с использованием специализированной информационной системы», – сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве также отметили, что в 2023 году Генпрокуратура направила в Роскомнадзор свыше 2 000 требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете.

В 2022 году Роскомнадзор выделил 57,7 млн рублей на создание системы «Окулус», которая будет искать противоправный контент в интернете при помощи технологий искусственного интеллекта.

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1 комментарий
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и причем тут Роспотребнадзор в заголовке? Хоть иногда перепроверяйте...
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