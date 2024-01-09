Букмекеры обрушили коэффициент на переход 21-летнего Судакова в «Ювентус»

Георгий Судаков может продолжить карьеру в «Ювентусе».

В конце декабря стало известно, что туринский клуб и «Наполи» хотят купить полузащитника «Шахтера».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что за 21-летнего украинца уже предложили 35 миллионов евро. Кто именно сделал предложение, не уточняется.

Букмекеры обрушили коэффициент на переход Судакова в «Ювентус» до 1.60. Также на футболиста претендуют «Лейпциг» (4.00), «Атлетико» (7.00), «Ньюкасл» (10.00) и «Ливерпуль» (18.00).

В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола (в том числе – «Барселоне» в Лиге чемпионов) и 1 результативная передача в 18 матчах за «Шахтер». Его статистику можно найти здесь.

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