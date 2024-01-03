«ПСЖ и «Тулуза» разыграют Суперкубок Франции. Парижане – явные фавориты у букмекеров

«ПСЖ» встретится с «Тулузой» в рамках Суперкубка Франции.

Парижский клуб – явный фаворит сегодняшней встречи у букмекеров с коэффициентом 1.24. Поставить на победу «Тулузы» можно за 13.00, на ничью в основное время – за 7.00.

«ПСЖ» – действующий обладатель Суперкубка Франции. В июле 2022-го парижане победили со счетом 4:0.

Игра состоится 3 января в Париже. Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

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