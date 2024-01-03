«Мальорка» победила «Реал» в последней личной встрече. Сегодня сенсация идет за 12.50

«Реал» и «Мальорка» встретятся в 19-м туре чемпионата Испании.

В последний раз команды встречались в феврале 2023-го – тогда «Мальорка» сенсационном победила со счетом 1:0.

«Реал» – фаворит сегодняшней игры с коэффициентом 1.26. Ничья оценивается в 6.15, победа гостей – за 12.50.

Встреча пройдет 3 января и начнется в 21:15 мск.

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