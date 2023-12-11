Доходы ЦУПИСа превысили 32 млрд рублей за первые 9 месяцев года
Оператор Единого центра учета переводов ставок (ЕЦУПИС) НКО «Мобильная карта» сообщила о выручке в размере 32,09 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года.
Расходы компании за три прошедших квартала составили 12,62 млрд рублей.
ЦУПИС получает доход от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. За весь 2022 год комиссионный доход «Мобильной карты» составил 35,23 млрд рублей.
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