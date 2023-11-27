Тотал меньше 4,5 прошел в 7 из 8 матчей «Сибири» и «Куньлуня». 2.00 – продление тренда
«Сибирь» примет «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ.
В 7 из 8 последних личных встреч было забито не больше четырех голов. В сегодняшней игре тотал меньше 4,5 идет за 2.00.
«Сибирь» – фаворит матча с коэффициентом 1.71. На «Куньлунь» можно поставить за 4.90, на ничью – за 3.80.
Игра пройдет 27 ноября и начнется в 15:30 мск.
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