У «Фламенго» одно поражение в 16 последних матчах. 1.72 – бразильцы не проиграют «Челси»

«Челси» и «Фламенго» встретятся на клубном чемпионате мира.

Бразильский клуб проиграл лишь в одном из 16 последних матчей во всех турнирах – 4 мая в игре с «Крузейро» (1:2).

Букмекеры дают коэффициент 1.72 на то, что «Фламенго» не проиграет «Челси». На победу лондонцев дают коэффициент 2.20.

Матч состоится 20 июня, начало – в 21:00 мск.

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