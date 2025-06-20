У «Фламенго» одно поражение в 16 последних матчах. 1.72 – бразильцы не проиграют «Челси»
«Челси» и «Фламенго» встретятся на клубном чемпионате мира.
Бразильский клуб проиграл лишь в одном из 16 последних матчей во всех турнирах – 4 мая в игре с «Крузейро» (1:2).
Букмекеры дают коэффициент 1.72 на то, что «Фламенго» не проиграет «Челси». На победу лондонцев дают коэффициент 2.20.
Матч состоится 20 июня, начало – в 21:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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