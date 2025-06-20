«Окленд Сити» пропустил 10 мячей от «Баварии». Букмекеры считают, что «Бенфика» забьет новозеландцам минимум 6 голов

«Бенфика» встретится с «Окленд Сити» на клубном чемпионате мира.

В первом туре клуб из Новой Зеландии пропустил 10 безответных мячей от «Баварии», а «Бенфика» сыграла вничью с «Бока Хуниорс» (2:2).

Букмекеры считают, что «Бенфика» забьет минимум 6 голов в сегодняшней встрече – на это дают коэффициент 1.82. На хотя бы один гол новозеландской команды можно поставить за 3.00.

Матч состоится 20 июня, начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис