Девять лет подряд букмекерские фавориты выигрывают финал парного Итогового. 1.70 – сегодняшняя ставка

На Итоговом турнире сегодня сыграют финал – Рам/Солсбери против Гранольерса/Себальоса.

Девять лет подряд букмекерские фавориты выигрывают финал парного Итогового, последний апсет в финале парного Итогового случился в 2013 году, когда Вердаско/Марреро за 2.96 обыграли братьев Брайанов в трех партиях.

Сегодняшние фавориты чуть более осязаемые, чем в двух предыдущих финалах – кстати, они выиграли 5 из 6 последних очных встреч у своих соперников.

Рам и Солсбери победят за 1.70.

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