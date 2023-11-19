Девять лет подряд букмекерские фавориты выигрывают финал парного Итогового. 1.70 – сегодняшняя ставка

Теги пары Ставки на спорт Раджив Рам Джо Солсбери Ставки на теннис Ставки на сегодня Ставки

На Итоговом турнире сегодня сыграют финал – Рам/Солсбери против Гранольерса/Себальоса.

Девять лет подряд букмекерские фавориты выигрывают финал парного Итогового, последний апсет в финале парного Итогового случился в 2013 году, когда Вердаско/Марреро за 2.96 обыграли братьев Брайанов в трех партиях.

Сегодняшние фавориты чуть более осязаемые, чем в двух предыдущих финалах – кстати, они выиграли 5 из 6 последних очных встреч у своих соперников.

Рам и Солсбери победят за 1.70.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Клиент «Пари» поставил 250 000 рублей на Синнера против Джоковича за 2.45

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий