Клиент «Пари» поставил 250 000 рублей на Синнера против Джоковича за 2.45

Новак Джокович и Янник Синнер встретятся в финале Итогового турнира ATP в Турине. Матч начнется в 20:10 по московскому времени.

Клиенты «Пари» не сомневаются в победе легендарного серба, на которого приходится примерно 83% от общего оборота ставок на исход встречи. На итальянца сделано 17%.

По оценкам аналитиков, Джокович победит за два сета. Ставки на точный счет 2:0 в пользу серба принимаются за 2.45. Если оба финалиста выиграют по сету и победу в матче одержит Новак, сыграет ставка за 3.65. 2:0 в пользу итальянца идет за 4.30, а 2:1 – за 5.10. Тотал геймов больше 25.5 котируется за 2.00, а тотал меньше 25.5 оценивается коэффициентом 1.72. При этом встреча теннисистов в матче группового этапа длилась 38 геймов и продолжалась больше трех часов.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов «Пари» – 250 000 рублей на победу Синнера по коэффициенту 2.45.

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