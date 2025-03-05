Более $20 млрд в год зарабатывают букмекеры в Бразилии. Гемблинг-рынок вырос на 135% за год
В Бразилии зафиксирован рост популярности азартных игр.
По данным DataHub, сектор азартных игр в стране вырос на 135% всего за один год.
Эксперты отмечают, что местные букмекеры суммарно зарабатывают около 20,4 миллиарда долларов в год.
Напомним, с 1 января в Бразилии официально начал работу легальный рынок онлайн-ставок. В первом месяце года букмекерские сайты посещались в среднем по 63,4 миллиона раз в день.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Igaming Brazil
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