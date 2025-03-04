«Реал» – «Атлетико»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита первого матча 1/8 финала ЛЧ

4 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 мск.

Команды встретятся в третий раз в этом сезоне. Два предыдущих матча, состоявшихся в рамках чемпионата Испании, завершились вничью 1:1.

Ничейный результат был зафиксирован в семи из восьми прошлых очных игр. В девяти последних дерби команды обменивались голами.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом встречи «Реал». На победу команды Карло Анчелотти предлагают 1.90, на успех коллектива Диего Симеоне дают 4.20, ничья идет за 3.90.

На выход «Реала» в четвертьфинал можно поставить с кэфом 1.57, на проход в следующий раунд ЛЧ «Атлетико» предлагают 2.50.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.74, на ТМ 2.5 дают 2.17. Поставить на продолжение тренда с обменом мячами можно за 1.64.

Игроки БЕТСИТИ согласны с букмекерами по поводу фаворита первого матча 1/8 финала. На победу «Реала» пришлось 65% от всех ставок на исход, на «Атлетико» отдано 20%, на ничью – 15%.

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