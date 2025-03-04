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«Лига Ставок» открыла в Санкт-Петербурге благотворительную выставку «Лига Добра»

В выходные в Санкт-Петербурге отгремела шумная премьера – в историческом здании XIX века на Невском проспекте распахнул свои двери первый спортивный кинотеатр в России – «Лига Ставок Дом Спорта».

Важной частью этого грандиозного события стало открытие благотворительной выставки «Лига Добра», объединившей в единую коллекцию уникальные спортивные реликвии и артефакты.

На выставке представлены личные вещи звезд мирового спорта – гимнастические булавы легендарной Алины Кабаевой, клюшка именитого хоккеиста Ильи Ковальчука, джерси суперзвезды «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, фотография легендарного Горди Хоу, боксёрские перчатки титулованного Артура Бетербиева, коллекционные и игровые шайбы с чемпионатов мира по хоккею разных лет, а также настоящее произведение декоративно-прикладного искусства – панно ручной работы с Олимпийских игр в Амстердаме 1928 года, которому почти 100 лет.

Друзья и партнеры «Лиги Ставок» передали на благотворительную выставку ценные экспонаты: президент Федерации хоккея России, лучший хоккеист ХХ столетия Владислав Третьяк подписал ретро-джерси сборной СССР, а генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин подарил перчатки с автографом абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

«Для нас открытие выставки в таком уникальном историческом месте очень символично. Во-первых, основоположником благотворительности в Российской империи считается основатель Северной столицы Петр 1, который лично жертвовал треть своего жалования на дела милосердия. А во-вторых, именно в Петербурге зародилась сама история букмекерства. Это нас очень вдохновило», – поделилась Ольга Журавская, первый вице-президент «Лиги Ставок» и организатор выставки «Лига Добра».

Выставка «Лига Добра» в Доме Спорта на Невском будет проходить в формате постоянной и пополняемой спортивной экспозиции.  Гости могут не только прикоснуться к истории спортивных побед, но и приобрести понравившиеся экспонаты. Все вырученные средства «Лига Ставок» отправит на строительство спортивных объектов для детей-сирот в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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