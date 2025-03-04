Минимум 3 мяча забивалось в 11 последних матчах «Атлетико» в ЛЧ. 1.75 – продление тренда с «Реалом»
«Реал» примет «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В 11 последних матчах «Атлетико» в турнире забивалось минимум 3 мяча. В 6 из 8 последних игр «Реала» в ЛЧ было минимум 4 гола.
Букмекеры дают коэффициент 1.75 на тотал больше 2,5 в сегодняшней игре. За 2.85 можно поставить на минимум 4 гола.
Матч состоится 4 марта и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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