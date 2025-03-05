«Арсенал» разгромил ПСВ на выезде – 7:1. Букмекеры считали, что нидерландцы не проиграют

ПСВ проиграл «Арсеналу» со счетом 1:7 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Букмекеры считали, что клуб из Нидерландов не проиграет – на это давали коэффициент 1.84. На победу «Арсенала» можно было поставить за 2.03.

Крупная победа лондонского клуба оценивалась коэффициентом 21.00 – менее 5% вероятности.

Это всего лишь третье поражение ПСВ на своем поле за последние 2,5 года.

Ответная игра состоится 12 марта в Лондоне.

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