47% бетторов в Бразилии – женщины. Более половины начали играть на ставках с 2024 года

В Бразилии зафиксирован резкий рост вовлеченности местного населения в ставки на спорт.

По данным опроса Instituto Locomotiva, более половины опрошенных бетторов в стране начали делать ставки с 2024 года.

Согласно исследованию, 47% клиентов местных букмекерских компаний – женщины, 53% - мужчины. Наиболее активная возрастная группа среди игроков, делающих ставки – от 30 до 49 лет. Самым популярным видом спорта для ставок считается футбол с долей 85%.

45% опрошенных сообщили, что понесли финансовые потери, совершая ставки.

Напомним, с 1 января в Бразилии официально начал работу легальный рынок онлайн-ставок. В первом месяце года букмекерские сайты посещались в среднем по 63,4 миллиона раз в день.

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