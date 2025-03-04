47% бетторов в Бразилии – женщины. Более половины начали играть на ставках с 2024 года
В Бразилии зафиксирован резкий рост вовлеченности местного населения в ставки на спорт.
По данным опроса Instituto Locomotiva, более половины опрошенных бетторов в стране начали делать ставки с 2024 года.
Согласно исследованию, 47% клиентов местных букмекерских компаний – женщины, 53% - мужчины. Наиболее активная возрастная группа среди игроков, делающих ставки – от 30 до 49 лет. Самым популярным видом спорта для ставок считается футбол с долей 85%.
45% опрошенных сообщили, что понесли финансовые потери, совершая ставки.
Напомним, с 1 января в Бразилии официально начал работу легальный рынок онлайн-ставок. В первом месяце года букмекерские сайты посещались в среднем по 63,4 миллиона раз в день.
Почти все верят в победу «Ливерпуля», но есть сценарий успеха «ПСЖ»: прогнозы авторов Спортса’’ на плей-офф ЛЧ
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий