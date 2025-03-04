Вадим Лукомский: «Ливерпуль» – главный фаворит ЛЧ. Клуб уже завершил гонку в АПЛ, очень силен и вариативен»

Вадим Лукомский сделал прогноз на итоги Лиги чемпионов.

Автор Спортса’’ считает, что в финале встретятся «Ливерпуль» и «Барселона», а трофей заберет команда Арне Слота.

«Понимаю непредсказуемость ЛЧ – тут максимальное количество сильных команд и игра на вылет. В прогнозе старался быть максимально консервативным: выбирал команду, которая убедительнее по сезону, с некоторым учетом текущей формы и стилистических особенностей.

Почти везде совпадаю с букмекерским фаворитом. Точно будут промахи, но этот подход лучше гадания через интуицию. Буквально чуть лучше.

«Ливерпуль» уже завершил гонку в АПЛ, очень силен и вариативен. Главный фаворит.

«Барселона» – самая яркая команда сезона и самая убедительная в пиковых матчах. Увы, Ханси Флик максимально догматичен, а его банда молодая с соответствующими юношескими чертами. Поэтому в предполагаемом финале поставлю на тоже сильную, но более гибкую команду.

В то же время ее вылет от «ПСЖ» прямо сейчас тоже не будет мегасенсацией. За это мы и любим ЛЧ», – сказал Лукомский.

Ставки на Спортсе

Почти все верят в победу «Ливерпуля», но есть сценарий успеха «ПСЖ»: прогнозы авторов Спортса’’ на плей-офф ЛЧ