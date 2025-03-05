Букмекеры почти не сомневаются в проходе «Реала» в 1/4 финала ЛЧ после 2:1 с «Атлетико» в первом матче
«Реал» выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов, считают букмекеры.
После победы над «Атлетико» (2:1) в первом матче 1/8 финала коэффициент на проход «Реала» в четвертьфинал обвалился с 1.49 до 1.31. Продвижение мадридского клуба выросло с 2.75 до 3.60.
Ответный матч состоится 12 марта на «Метрополитано».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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