Глава отдела продаж Спортса’’ Котликов: «Букмекеры двигают развитие российского спорта. Мы, как медиа, не можем не рассказывать об этом своей аудитории»

Илья Котликов рассказал о развитии раздела «Ставки» на Спортсе’‘.

«Букмекеры сейчас во многом двигают развитие российского спорта, активно работают с лигами и федерациями, привлекают болельщиков, создают действительно классные активации.

Мы, как медиа, не можем не рассказывать об этом своей аудитории. К тому же нам важно, чтобы профессионалы индустрии тоже читали Спортс» и находили для себя полезный контент», – сказал глава отдела продаж Спортса’’ в интервью «Вредному букмекеру».

Ставки на Спортсе

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