Джокович вылетит с итогового турнира в случае победы Руне над Синнером. Но букмекеры не верят в норвежца

Янник Синнер и Хольгер Руне встретятся на итоговом турнире ATP в Турине.

Синнер уже обеспечил себе выход из группы. Руне для выхода в плей-офф нужно обязательно побеждать.

Если норвежский теннисист обыграет Синнера, то из турнира вылетит первая ракетка мира Новак Джокович. Однако, Руне идет аутсайдером у букмекеров за 3.10. Поставить на его соперника можно с коэффициентом 1.41.

Матч состоится 17 ноября и начнется в 0:05 мск.

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