Джокович не выйдет из группы на итоговом турнире, если Руне обыграет Синнера

победил в третьем туре группового этапа итогового турнира – 7:6(1), 4:6, 6:1.

Поскольку Джокович и Хуркач сыграли три сета, гарантированно выйдет из группы, а второй полуфиналист определится после его матча с .

Сценарии следующие:

● Если победит Синнер, он займет первое место в группе, а Джокович – второе.

● Если победит Руне, с первого места в группе выйдет он, а со второго – Синнер.

Синнер и Руне сыграют сегодня не раньше 23:00 по Москве.

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