Джокович не выйдет из группы на итоговом турнире, если Руне обыграет Синнера

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Хуберт Хуркач Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Новак Джокович победил Хуберта Хуркача в третьем туре группового этапа итогового турнира ATP – 7:6(1), 4:6, 6:1.

Поскольку Джокович и Хуркач сыграли три сета, Янник Синнер гарантированно выйдет из группы, а второй полуфиналист определится после его матча с Хольгером Руне.

Сценарии следующие:

● Если победит Синнер, он займет первое место в группе, а Джокович – второе.

● Если победит Руне, с первого места в группе выйдет он, а со второго – Синнер.

Синнер и Руне сыграют сегодня не раньше 23:00 по Москве.

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29 комментариев

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Ночная Фурия
В футболе решающие матчи в группах/турах проводятся параллельно, чтобы не было поддавков.
Почему в теннисе по-другому?

По теме - Джок, в любом случае, спасибо за сезон!!! 24 шлема, 40 мастерсов, 8й год первый в рейтинге...
Ты мой герой!!! ❤
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-2
+9
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Marik5
Новака с победой, сезон великолепный в любом случае, будем надеяться на победу Янника
+7
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Нико Росберг
ну по хорошему это несправедливо
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Typizza
У ребят отличная возможность отцепить серба от турнира.
+8
-3
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vdvbill.e1.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ян, ты знаешь, что нужно делать
+4
0
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Bayern2004
Да уж,Новак победил Руне в личной встрече,2 победы и может не выйти.
Сюр какой-то.
+3
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Iva_Nova
Ответ Ночная Фурия
В футболе решающие матчи в группах/турах проводятся параллельно, чтобы не было поддавков. Почему в теннисе по-другому? По теме - Джок, в любом случае, спасибо за сезон!!! 24 шлема, 40 мастерсов, 8й год первый в рейтинге... Ты мой герой!!! ❤
Люто плюсую обеим частям комментария! :)
+3
0
+3
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Максим Пестов
Похожая ситуация была у Рафы в 19 году.
В первом матче он проиграл Звереву, потом были 2 победы над Медведевым и Циципасом. Но даже с двумя победами из группы не вышел..
Но в этом раз все чуть проще. Янник на слишком мощном ходу, он не проиграет Руне. Так что Новаку нечего бояться
+2
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Eugenie Nation
Мило наблюдать как весь год смеявшийся с Синнера табор, встает перед Янником на колени с мольбами
+6
-4
+2
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Nike Borzov
К слову про интриги на итоговом…помнится в 2012 что ли федерер спецом выиграл у Дель Потро в трех сетах в группе чтобы слить Давида Феррера
+2
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Sincere
Ответ kirill64
Не совсем так. Если Руне выиграет в трех сетах, то будет: Руне - 5-3 (2-1) Синнер 5-3 (2-1) Джокович 5-4(2-1) И у Руне с Синнером будут смотреть геймы
зачем там смотреть геймы? они оба тогда выходят, Руне с 1го места.
+1
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goodloser
Ответ kirill64
Не совсем так. Если Руне выиграет в трех сетах, то будет: Руне - 5-3 (2-1) Синнер 5-3 (2-1) Джокович 5-4(2-1) И у Руне с Синнером будут смотреть геймы
Не будут. Руне выиграл у Синнера, поэтому встанет первым.
+1
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Nike Borzov
Ответ kirill64
Если у трех игроков одинаковый баланс побед и поражений, то их личные встречи не учитываются. Смотрят сначала на процент выигранных сетов, затем на процент выигранных геймов. Поэтому при таком раскладе Руне может выйти со второго, а не с первого места
Нет совсем нет
Любая победа руне- и он первый в группе Синнер второй
Любая победа синнера- итальянец первый, серб второй
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Sincere
Джокович: Сегодня я главный болельщик Синнера 😆😆
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Nike Borzov
Может это к лучшему- с такой игрой выходить в плей офф на медведя…затея так себе
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Sincere
Ответ kirill64
Если у трех игроков одинаковый баланс побед и поражений, то их личные встречи не учитываются. Смотрят сначала на процент выигранных сетов, затем на процент выигранных геймов. Поэтому при таком раскладе Руне может выйти со второго, а не с первого места
Вы что, правда не догоняете?) у вас написано: Руне 5-3, Синнер 5-3, Джокович 5-4. и что тут высчитывать?)) Руне с Синнером проходят, Руне с 1 места (в случае если он обыграет Синнера).
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Iva_Nova
Ответ goodloser
Не будут. Руне выиграл у Синнера, поэтому встанет первым.
Пока не выиграл..:)
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kirill64
Ответ Sincere
зачем там смотреть геймы? они оба тогда выходят, Руне с 1го места.
Если у трех игроков одинаковый баланс побед и поражений, то их личные встречи не учитываются. Смотрят сначала на процент выигранных сетов, затем на процент выигранных геймов. Поэтому при таком раскладе Руне может выйти со второго, а не с первого места
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Vlad Zhuravlev
Ответ Южанин78
Мне кажется здесь есть ошибка: по моему по правилам у Руне 1-1 по матчам, но по сетам все те же 1-2, сеты с Циципасам в зачёт не пошли и поэтому если он выиграет 2-0 у Синнера, то может и Синнер не выйти. Но это не точно я могу ошибаться
Нет,на официальном сайте атп есть таблица,где у Руне 3:2 по сетам
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imaxim
Ответ Южанин78
Мне кажется здесь есть ошибка: по моему по правилам у Руне 1-1 по матчам, но по сетам все те же 1-2, сеты с Циципасам в зачёт не пошли и поэтому если он выиграет 2-0 у Синнера, то может и Синнер не выйти. Но это не точно я могу ошибаться
Пошли в зачёт
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Nike Borzov
Ответ Sincere
Джокович: Сегодня я главный болельщик Синнера 😆😆
А вы за кого? За друга сердешного руне?)
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Mephisto_BLR
Ответ Bayern2004
Да уж,Новак победил Руне в личной встрече,2 победы и может не выйти. Сюр какой-то.
При вышеописанном раскладе и у Руне и у Синнара будет по 2 победы, и у каждого будет по победе и поражению в играх друг с другом, в чем сюр?
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goodloser
Ответ Ночная Фурия
В футболе решающие матчи в группах/турах проводятся параллельно, чтобы не было поддавков. Почему в теннисе по-другому? По теме - Джок, в любом случае, спасибо за сезон!!! 24 шлема, 40 мастерсов, 8й год первый в рейтинге... Ты мой герой!!! ❤
Какие поддавки? 200 очков и 390 К USD на дороге не валяются.
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Ночная Фурия
Ответ Iva_Nova
Люто плюсую обеим частям комментария! :)
Обнимаю, дорогая подруга!!! ❤❤❤
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Ночная Фурия
Ответ Дима Миронов
внимательнее надо смотреть полуфинале чемпионата мира Аргентина сыграла 13 числа,а Франция 14
при чем тут полуфиналы???? внимательнее надо читать - я про группы и решающие матчи там.
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Южанин78
Мне кажется здесь есть ошибка: по моему по правилам у Руне 1-1 по матчам, но по сетам все те же 1-2, сеты с Циципасам в зачёт не пошли и поэтому если он выиграет 2-0 у Синнера, то может и Синнер не выйти. Но это не точно я могу ошибаться
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