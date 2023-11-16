Джокович не выйдет из группы на итоговом турнире, если Руне обыграет Синнера
Новак Джокович победил Хуберта Хуркача в третьем туре группового этапа итогового турнира ATP – 7:6(1), 4:6, 6:1.
Поскольку Джокович и Хуркач сыграли три сета, Янник Синнер гарантированно выйдет из группы, а второй полуфиналист определится после его матча с Хольгером Руне.
Сценарии следующие:
● Если победит Синнер, он займет первое место в группе, а Джокович – второе.
● Если победит Руне, с первого места в группе выйдет он, а со второго – Синнер.
Синнер и Руне сыграют сегодня не раньше 23:00 по Москве.
Почему в теннисе по-другому?
По теме - Джок, в любом случае, спасибо за сезон!!! 24 шлема, 40 мастерсов, 8й год первый в рейтинге...
Ты мой герой!!! ❤
Сюр какой-то.
В первом матче он проиграл Звереву, потом были 2 победы над Медведевым и Циципасом. Но даже с двумя победами из группы не вышел..
Но в этом раз все чуть проще. Янник на слишком мощном ходу, он не проиграет Руне. Так что Новаку нечего бояться
Любая победа руне- и он первый в группе Синнер второй
Любая победа синнера- итальянец первый, серб второй