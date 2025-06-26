Роналду подпишет новый контракт с «Аль-Насром». 1.90 – забьет 1000 голов за карьеру
Криштиану Роналду продлит контракт с «Аль-Насром», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Букмекеры дают коэффициент 3.55 на то, что 40-летний португалец выиграет чемпионат Саудовской Аравии до конца карьеры. 1.25 – этого не случится.
За 1.90 можно поставить на то, что Роналду забьет 1000 голов за карьеру. Сейчас в его активе 938 мячей.
Нападающий за 2,5 года в «Аль-Насре» забил 93 гола в 105 матчах.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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